الأربعاء.. فؤاد ومنيب في حفل فني بـ«أوبرا الإسكندرية»

تستضيف دار الأوبرا المصرية على مسرح سيد درويش بالإسكندرية في الثامنة من مساء الأربعاء المقبل الموافق 24 فبراير الجاري حفلًا فنيًا لفرقة فؤاد ومنيب الموسيقية.يتضمن الحفل باقة متميزة من أعمال الفرقة منها «عتاب..العاصفة.. دعينى أقولها..حلم..ضائع..الهروب من الحب.. الأفضل قادم.. نوستالجيا..أغنية للروح..موعد مع الغروب..روزيتا..مسافات.. مناجاه..الخوف المتفائل..ما وراء الألم.. جزيرة.. ضحكة.. انشغل بالحياة»، إضافة إلى منوعات موسيقية للموسيقار الكبير عمر خيرت ولحن أغنية «قديش كان في ناس» للفنانة الكبيرة فيروز.جاءت فكرة تكوين الفرقة عندما التقى الطبيب البشري وعازف البيانو محمد فؤاد بعازف الكمان والمؤلف الموسيقى أحمد منيب 2015 فى ألمانيا خلال استكماله دراسته بالأكاديمية العليا لآلة الكمان وقدما معًا العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها وشاركت الفرقة بالعديد من مهرجانات الأوبرا الفنية ولاقت استحسان الجماهير.