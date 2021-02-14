أحمد الفيشاوي يطرح «نمبر 2» على يوتيوب
الأحد 14/فبراير/2021 - 07:57 م
محمد مجديطباعة
طرح الفنان أحمد الفيشاوي، أحدث أغنياته "نمبر 2"، على موقع الفيديوهات يوتيوب.
وقدم الفيشاوي الأغنية بطريقة الراب، وظهر في الكليب مطرب المهرجانات حمو بيكا "موديل" دون غناء، والأغنية من كلمات "تي"، وتوزيع وزة.
الجدير ذكره أن هناك مشكله كلامية حدثت مؤخرا بين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان عبر السوشيال ميديا، على خلفية نمبر 1 ونمبر 2، إذ رد كل منهما بطريقته الخاصة على فكرة اللقب.
وقدم الفيشاوي الأغنية بطريقة الراب، وظهر في الكليب مطرب المهرجانات حمو بيكا "موديل" دون غناء، والأغنية من كلمات "تي"، وتوزيع وزة.
الجدير ذكره أن هناك مشكله كلامية حدثت مؤخرا بين أحمد الفيشاوي ومحمد رمضان عبر السوشيال ميديا، على خلفية نمبر 1 ونمبر 2، إذ رد كل منهما بطريقته الخاصة على فكرة اللقب.
أحمد الفيشاوي يطرح «نمبر 2» على يوتيوب
أحمد الفيشاوي يطرح «نمبر 2» على يوتيوب