سجن وغرامة للمتقاعسين عن رش النخيل بالوادي الجديد

قال مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، إنه بدأ اليوم تفعيل قرار محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد رقم 297 لسنة 2017م الصادر بشأن إلزام مزارعي النخيل على مستوي المراكز الخمس برش النخيل ضد سوسة النخيل الحمراء.أشار المرسي إلى أن المادة الأولى من القرار تضمنت التزام مزارع النخيل باتخاذ اجراءات الرش العلاجي بالمناطق المصابة بسوسة النخيل والرش الوقائي بالمناطق غير المصابة بإشراف جهاز المكافحة بمديريه الزراعة.شدد على تولى جهاز المكافحة بمديرية الزراعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المزارعيين الذين يتقاعسون في الرش العلاجي للمناطق المصابة بسوسة النخيل والرش الوقائي للمناطق غير المصابة وفقا لأحكام المادة رقم 93 بند ط بند أ بالمادة 97 التي تنص على "يعاقب بالحبس مده لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احد البنود من الماده 73 وذلك بتحرير محضر مخالفة وإخطار النيابة العامة بذلك للتحقيق".وأوضح وكيل زراعة الوادي الجديد أنه جرى تكليف المشرفين الزراعيين على مستوي القطاع الزراعي بالمرور علي مزارع النخيل، للتأكد من عمليات الرش العلاجي والوقائي، مهيبًا بالمزارعين الالتزام ورش النخيل والعلاج حتي تطبق عليهم أحكام القرار لتجنب العقوبات المقررة.يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالوادى الجديد لمجابهة تحديات آفة السوسة الحمراء من خلال حملات الرصد والتوعية الدورية التى تقوم به فرق مكافحة المديرية لتتبع نشاط الحشرة، نظرًا لما تلاحظ خلال الفترة الماضية من انتشار غير مسبوق في اماكن متفرقة بالمحافظة والدخول في مرحلة الخطر الحقيقي للوباء وعليه تم اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة الظاهرة حفاظا على ثروات النخيل.