محمود خليل يكتب: الحالمون بـ«القوة» والحالمون بـ«القبول» فى «ورش الدجل والخرافة»

كانت «الزاوية»- كما حكيت لك- واحدة من أدوات العثمانيين لتغيير خريطة العقل الاجتماعى فى مصر، ودفعه نحو السقوط فى بئر التواكل والتعطل عن العمل والزهد فى العلم، بما فى ذلك العلم بصحيح الدين.. كانت الزوايا العثمانية ورشًا صغيرة لصناعة «الخرافة»، خلافًا للمساجد المملوكية التى اتخذها المماليك أداة للسيطرة على الرعية، عبر إلقاء فتات اللقم أو فتات العلم أو فتات الكرامة إليهم، حين كانوا يستعينون بمشايخ الجوامع فى مواجهتهم.

مساحة الزاوية العثمانية كانت تقل كثيرًا عن مساحة المسجد المملوكى، وكان وراء ذلك سبب وظيفى واضح، فتعدد وظائف المسجد كان يفرض التمدد والتوسع فى مساحته، أما الزاوية التى نظر إليها كمجرد مكان يؤوى فردًا أو مجموعة ممن يريدون الانقطاع عن العالم الخارجى والتفرغ للعبادة على طريقة الشيخ، فقد كان من الطبيعى أن تكون مساحتها محدودة.. فى بعض الأحوال كان بعض الزوايا يقترب فى مساحته من مساحة الغرف الصغيرة، لذلك لم تقم صلوات الجمع وغيرها من الصلوات الجامعة فيها، وذلك فى بداية نشأتها وظهورها فى العصر العثمانى، ثم أقيمت الجمع فى بعضها بعد ذلك.

وتعود الزوايا فى نشأتها إلى عصر المماليك، لكنها كانت قليلة محدودة حينذاك.. وقد التقط العثمانيون فكرتها وتوسعوا فيها، ووفروا لمشايخ الصوفية مكانًا لإدارة أعمالهم، حيث تمكنوا من استقطاب المريدين وحشدهم فيه، وكانوا يركزون فى هذا الاتجاه على إغراء أهل الثراء واليسار بدعمهم وإجراء الأرزاق والأوقاف عليهم وعلى مريديهم، زاعمين أن المال يساعدهم على القيام بواجبات العبادة.

الطرح الذى قدمه أقطاب الصوفية فى ذلك الوقت لقى صدى طيبًا لدى الفقراء الحالمين بالقوة، ولدى الأثرياء الفاسدين الحالمين بالقبول.. تحول التصوف بالنسبة لبعض الفقراء إلى آلة للأكل والشرب والغرق فى حفلات الدروشة والاستمتاع ببعض الملذات دون كُلفة تذكر، حتى فيما يتعلق بما يجب على المتصوف من زهد وانقطاع إلى العبادة، فقد كان المشايخ أنفسهم يترخصون فى أداء العبادات.

يذكر الدكتور توفيق الطويل، صاحب كتاب «التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى»، أن كبار المتصوفة مع مطلع الحكم العثمانى كانوا لا يقيمون الصلاة، مدعين أنهم يقومون بها فى الأماكن المقدسة، وكان فى طليعة هؤلاء عبدالقادر الدشطوشى وإبراهيم المتبولى وعلى الخوّاص وغيرهم من أصحاب الضرائح والمزارات ممن يوليهم العامة فى مصر أبلغ آيات التقديس وأسمى مظاهر التقدير.

أما الأغنياء الذين كانوا يجرون الأرزاق والأوقاف على «الزوايا العثمانية»، فقد وجد بعضهم- خصوصًا ممن أثروا بطرق غير مشروعة- فى المشايخ وسيلة جيدة لـ«غسل سمعتهم» ونعتهم بالكرم والخيرية وتقوى الله، ووجد آخرون فيما يمنحونه للزوايا من تبرعات أداة جيدة تشبع تلك الغريزة التى تلح على بعضهم من حين إلى آخر فى «نفاق السماء» بعد الوقوع فى موبقات الأرض، وإذهاب السيئات بحسنات الأموال التى يدفعونها للمشايخ.

ويقول الدكتور «توفيق الطويل»: «كان التصوف فى العهد العثمانى سلوكًا عمليًا لا نظرًا عقليًا، وكان أقرب إلى الدروشة منه إلى التصوف الصحيح، لأن التصوف نزعة فلسفية والدروشة أساليب خاصة بالذكر والعبادة.. ولم يكن العصر ليلائم وجود مفكرين يحسنون النظر ويجيدون الفهم بالحدس والذوق.. كان عصرًا تستعبده الجهالة ويسيطر الاضمحلال على شتى نواحى الحياة فيه، ولئن كانت عصور الاضمحلال لا تخلو من أفذاذ يسبقون زمانهم، فإن متصوفة العصر العثمانى قد وضعوا آدابًا ألزموا بها كل من سلك على أيديهم، وكان بعضها يقضى بمحبة الجهل وعدم التعلم على يد مدرس أو كُتّاب، وتجنب التفكير فيما يعرض من ظواهر أو يساور رأسه من خواطر وآراء، وادعوا أن الزهد فى الدنيا والاستهانة بملاذها والإعراض عن شهواتها إذا صحبه الانقطاع للعبادة والتجرد للذكر والعمل بما يرضى الله تكفل بأن يسلم صاحبه إلى حضرته، ومتى اتصل الفقير بربه، أخذ عنه العلم والحكمة والدين والثراء وجميع ما يشاء من مطالب الدنيا رأسًا من غير وساطة».

ولكى ندرك الصورة الذهنية التى ترسخت لمتصوفى العصر العثمانى، يكفى أن نتأمل الطرح الذى قدمه أحد ممن عاصروا وتتلمذوا على متصوفة هذا العصر حتى نستوعب كيف غرست الثقافة العثمانية محبة الجهل وقبول ما يتناقض مع العقل داخل الوسط الاجتماعى المصرى.. إنه الطرح الذى قدمه عبدالوهاب الشعرانى، الملقب بـ«أبوالمواهب» (ولقبه يجعله فى غير حاجة إلى علم إذ تكفيه الموهبة).

ولد عبدالوهاب الشعرانى فى ٢٧ رمضان عام ٨٩٨ هجرية «٢٠ يوليو ١٤٩٣»، أى قبل دخول العثمانيين إلى مصر «١٥١٧» بحوالى ٢٤ عامًا، وتوفى عام ٩٧٣ هجرية «١٥٦٥ ميلادية»، أى بعد دخول العثمانيين إلى مصر بما يقرب من نصف قرن من الزمان.. وينظر إليه معاصروه وكذا الأجيال اللاحقة كواحد من أكثر الصوفية قيمة ومقامًا، فقد عرف باعتداله، وبزهده فى الدنيا، وقد أثر ولم يزل فى أجيال عديدة من المصريين، ولك أن تسمع رأى الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب فى القطب الصوفى الشهير وكيف كان يكرر فى مناسبات عديدة أنه سمى بعبدالوهاب تيمنًا بالإمام عبدالوهاب الشعرانى.

عاش «الشعرانى» إمامًا صوفيًا ملهمًا، يأخذ بالنظر العقلى والتأمل والعبادة والذكر، وحسن تربية مريديه، لكن الملفت أنه نشر وهو يتحدث عن مشايخ الصوفية فى مصر- ومنهم من تتلمذ على أيديهم- أفكارًا ونسب إليهم أفعالًا تتناقض مع بعض القيم الدينية، ناهيك عن تناقضها مع العقل وشرودها عن نواميس الطبيعة وقوانينها.

بإمكانك أن تتأمل نموذجًا واحدًا من النماذج التى استدعاها «الشعرانى» فى كتابه لتدرك ذلك، وهو نموذج «إبراهيم المتبولى» الذى يوجد مسجد باسمه حتى اليوم بمنطقة بركة الحاج بالقليوبية.

يقول «الشعرانى» إن «المتبولى» لم يكن له شيخ مثل غيره من كبار المتصوفة، بل كان شيخه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقد كان الرسول يتواصل معه فى منامه، وعندما كان يخبر أمه بذلك تقول له: «يا ولدى إنما الرجل من يجتمع به فى اليقظة».. فلما استرجل «المتبولى» أعلن أن النبى يأتيه فى اليقظة ويجتمع به ويشاوره على أموره. وفى أحوال كان النبى يرسل لـ«المتبولى» مندوبًا عنه، وهو فى الأغلب الصحابى الجليل على بن أبى طالب، الذى تولى مهمة إخباره بمكان يحفر فيه بئرًا.

ما يحكيه «الشعرانى» عن تواصل المتبولى مع النبى فى المنام ثم فى اليقظة، وكذا تواصله مع على بن أبى طالب، يتناقض مع ثوابت الدين، فالتواصل مع النبى وهو حى يعنى خلوده، صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتناقض مع قوله تعالى: «إنك ميت وإنهم ميتون» وقوله: «وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون».

قدم «الشعرانى» إبراهيم المتبولى فى صورة الشخص الخارق للطبيعة القادر على السفر إلى أماكن والعودة منها فى دقائق، كأن يصلى المغرب فى القدس ثم يعود إلى القاهرة فى العشاء، بل وكانت لديه القدرة على تسفير غيره بالطريقة نفسها.. ويحكى الشعرانى أيضًا أن «المتبولى» لم يتزوج وأنه كان يردد: «ما فى ظهرى أولاد حتى أتزوج»، وأنه عاش ما يقرب من ٨٠ عامًا لم يغتسل فيها من جنابة لأنه لم يحتلم.

قدم «الشعرانى» أستاذه «المتبولى» أيضًا فى صورة المسيح الذى يُحيى الموتى فى قصة الشاب الذى مات أبوه وهو غير راضٍ عنه، فأخذه «المتبولى» من يده وذهب به إلى قبر والده، ثم نادى عليه فخرج من القبر ينفض عنه التراب، وذكر له أن الفقراء يتشفعون لولده أن يرضى عنه، فرضى عنه الوالد، ثم عاد إلى قبره.

ويذكر «الشعرانى» أن المتبولى كان يمسك لحيته ويقول: «ياما تقاسى مصر بعد هذه اللحية أنا أمان لها».

والسؤال: هل قرأت ما ينم عن «قلة العقل» أكثر من ذلك؟

