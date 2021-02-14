الغربي عمران: الحب في حياتي حكايات لن يتقبلها القراء

تحدث الكاتب الروائي الغربي عمران عن "عيد الحب" قائلا: حياتي نقلات متناقضة، فنتيجة لأني ولدت دون معرفة بأمي التي ماتت أثناء الولادة، دوما ما تشدني المرأة، وكأن بداخلي فجوة أحاول ردمها.وتابع: "أول تلك التجارب التى خضتها مع الحب جاءت مع سيدة هندية، كان عمري 21، والمكان كان في شرق السعودية.. هذه السيدة علمتني كيف يكون الرجل وما تحبه المرأة فيه من طباع وسلوك، انتهت علاقتي بها لأني عدت إلى اليمن، ومن ثم تتكرر من تقوم بدور الأم دون أن تدري بداية عما أبحثه فيها، لأكتشف جنس الإناث، واقع في مطبات هي تريدني ليس ابنا بل حب من نوع ينقصها.ويؤكد الغربي عمران "أننا نعيش في مجتمع يرى الحب رجس، فما بالك بحب أنثى كام وهي لا تعرف إلا بعد حين ما ينقصك، لاكتشف بأنني أصبحت من ذوي تعدد الأمهات، أو زير أمهات، هي حكايات لن يتقبلها القارئ العربي.ويقر الغربي عمران: "وجدت نفسي بين نساء كل منهن تريد الحب في سياق "حب الرجل لأنثاه".. بينما أنا كنت أبحث فيهن عن أم.. ولذلك تختلط الرغبات فلا أدري أين المخرج إلا أن أختار تلك التي تكون الاثنتين في واحدة ولم أنجح ولا زلت أبحث.ويلفت "أنا في وضع ملتبس بين الحلال والحبال، بين مقهور ومخادع في نظرهن ولا زلت في نفس الموقع بعد 6 عقود.. الحب ليس جنة بل عذاب لسوء تقدير الأمور.وعن الحب في أعماله الروائية وأي البطلات أقرب إلى قلبه يقول الأقرب كلهن لأن القارئ يدرك أنهن مبادرات قويات وان كانت سمبرية في مصحف أحمر أقرب، تليها شوذب في مملكة الجواري وظلمة يائيل، ولأن سمبرية جريئة زوجت نفسها دون المجتمع ممن أحبت.. ولأن شوذب شغلها اخلاصها لملكتها وظلت تتلاعب بمن يحبها.