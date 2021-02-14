العراق تعلن نتائج العمليات الأمنية في 4 محافظات

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الأحد، نتائج العمليات التي نفذتها القوات الأمنية في 4 محافظات شملت بغداد والانبار وصلاح الدين ونينوى.وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية "إنه بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، شرعت قوة من قيادة عمليات غرب نينوى، بعملية تفتيش وتطهير في قرية الجزرونية، وتم العثور على 12 صاروخا نوع SBG9 ورمانة قاذفة وتم تفجيرها موضعيًا".وفي قيادة عمليات سامراء، خرجت قوة من مقر الفرقة 4 بعملية تفتيش المنطقة المحاذية بين قيادتي عمليات سامراء والأنبار وأثناء البحث والتفتيش تم العثور على عبوتين ناسفتين من مخلفات داعش الإرهابي وتم اتلافهما موقعيًا.فيما قامت قوة من عمليات بغداد بعملية تفتيش بعد ورود معلومات تفيد بوجود جسم غريب في منطقة الحركاوي قرية المهاوتة، وقد تم العثور على قذيفة مدفع نمساوي عيار (155ملم) وتم رفعها دون حادث يذكر.ونفذت قيادة عمليات الأنبار ومن خلال قوة محمولة جوًا عملية بواسطة طائرات مروحية، حيث تمكنت من العثور على سيارة من مخلفات داعش وتم التعامل معها وتدميرها بواسطة النيران المباشرة.كما خرجت قوة من مقر الفرقة الثانية التابعة لقيادة عمليات الانبار بصحبة قوات المعالجة بعملية تفتيش وتم العثور على 20 عبوة ناسفة على شكل صفائح حديد في منطقة الصبيحات، وتم التعامل معها وتفجيرها موقعيا.