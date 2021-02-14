شاب يقتل نجل عمه بسبب خلافات سابقة بينهما

أقدم شاب في مقتبل العقد الثالث من العمر، على قتل نجل عمه بسبب خلافات سابقة بينهما، بمنطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة، وتحفظت قوات الأمن على المتهم.ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، من الأهالي بشارع الرشاح عزبة خليل المعصرة، مفاده قيام شاب بقتل نجل عمه، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو "م.أ"، مصاب بطعنة نافذة.وبعمل التحريات تبين وجود خلافات بين المتهم والضحية منذ 10 أيام، وتطورت لمشاجرة قام على إثرها الجاني بقتل الضحية.وتم ضبط المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.