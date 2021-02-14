«حياة كريمة»: قوافل مستمرة لمساعدة الأهالي في أبعد مناطق مصر

قالت مؤسسة حياة كريمة، إنها على مدار أربعة أيام كانت في مدينتي حلايب وشلاتين ضمن مبادرة حماية، لتقديم قوافل مساعدات ستستمر لمساعده الأهالي في أبعد مناطق مصر.وأكدت المؤسسة في بيان لها، اليوم، أن القوافل شملت علاج لتخصصات كثيرة منها العيون والقلب والجلدية والأنيميا والسكري للأطفال والكبار، بجانب توزيع الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية وحقائب وقائية وأنشطة توعوية لأهالي المنطقة.يذكر أن مبادرة حماية تأتي بتعاون مؤسسة صناع الخير ومؤسسة حياة كريمة وCSR Egypt وبرعاية بنك المصرف المتحد.