التشيك تعلن تمديد الطوارئ أسبوعين بسبب كورونا

أعلنت الحكومة التشيكية تمديد حالة الطواريء المفروضة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارا من منتصف الليلة.وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الأحد أنه على الرغم من رفض مجلس النواب تمديد حالة الطواريء في تصويت أجرى يوم الخميس الماضي، إلا أن الحكومة قررت الاستجابة لطلب من حكام مناطق البلاد ال(14)، الذين حذروا من أن حالة الخطر لن تمنحهم الصلاحيات الكافية لفرض القيود اللازمة للسيطرة على تفشي الفيروس.من جانبه، قال رئيس الوزراء أندريه بابيش إن وزير الصحة سيقدم غدا لمجلس الوزراء مسودة مقترحة لتشريع جديد بشأن الوباء، والذي سيمكن الحكومة من الاستجابة للأزمة دون الحاجة لتمديد حالة الطواريء في المستقبل، وتعهد بإجراء محادثات مع المعارضة بشأن مشروع القانون بعد غد الثلاثاء.