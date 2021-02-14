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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بايدن» يدعو الكونجرس إلى إصلاح تشريعات بيع الأسلحة

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:49 م
بايدن
بايدن
وكالات
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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الكونجرس الأحد إلى التحرك "فورا" للحد من تداول الأسلحة النارية في البلاد، في الذكرى الثالثة لحادثة إطلاق نار في معهد بباركلاند في ولاية فلوريدا.

وقال الرئيس الديموقراطي في تصريح خلال ذكرى الهجوم الذي أوقع 17 قتيلا في 14 فبراير 2018، إنّ "هذه الإدارة لن تنتظر إطلاق النار الجماعي القادم" للتحرك.

وأضاف: "أدعو الكونغرس اليوم إلى سن إصلاحات سليمة في ما يتعلق بالسلاح"، وطالب بفرض مراجعة سجلات المشترين "في كل عمليات البيع"، وحظر الأسلحة الرشاشة وشواحن الذخيرة عالية السعة.

واعتبر جو بايدن أنه يجب أن "نضع حدا لحصانة مصنّعي الأسلحة الذين يضعون عن دراية أسلحة حرب في شوارعنا".

وفتح نيكولاس كروز البالغ 19 عاما النار في معهد مارغوري ستونمان دوغلاس الثانوي جنوب شرق فلوريدا في عيد الحب عام 2018، ما أسفر عن مقتل 14 طالبا وثلاثة مشرفين قبل أن يتم القبض عليه.

وكان كروز قد طرد من المعهد قبل ذلك بعام "لأسباب تأديبية"، وتمكن من شراء رشاش نصف آلي بشكل قانوني رغم أن سجله يحوي مشاكل نفسية.

ورغم التعبئة غير المسبوقة لطلبة معهد باركلاند لفرض رقابة أكثر صرامة على بيع الأسلحة، رفض الرئيس دونالد ترامب حظر بيع البنادق الهجومية.

وعجزت الإدارات الأميركية المتعاقبة عن احتواء عمليات إطلاق النار الجماعي التي تشهدها المدارس ومراكز التسوق والشركات والمعابد الأميركية بين الفينة والأخرى.

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