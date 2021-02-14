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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يلتقي نقيبي المعلمين والزراعيين (صور)

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:48 م
اللواء محمد الزملوط،
اللواء محمد الزملوط،
محمد مهدي
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التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد، الدكتور خلف الزناتي، نقيب المعلمين والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين خلال زيارتهما للمحافظة، بحضور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة وعدد من التنفيذيين والنقابيين المختصين وعدد من المختصين في المجال الزراعي.

تم خلال اللقاء مناقشة أهم مطالب أعضاء النقابتين وسبل التعاون المشترك مع المحافظة، لتنفيذ خطط التنمية من خلال الدور المجتمعي للنقابات وخدمة أعضائها.

وتم الاتفاق علي تدشين مقر لنقابة الزراعيين بمركز الداخلة ومقر للجنة النقابية للمعلمين بمركز الخارجة ودراسة إنشاء تجمعات سكنية لصالح للمعلمين، كما تم مناقشة موقف مشروع مبادرة النخيل التي تشارك بها نقابة الزراعيين.

من ناحية أخرى، تفقد الزملوط معدات مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي التي تم تصميمها لتطوير عملية التصنيع وزيادة جودة المنتج، موجهًا بتشكيل مجلس استشاري لمبادرة الحرير يضم المختصين بالمجال لإقامة صناعة مكتملة الأركان بناء على أسس علمية.
محافظ الوادي الجديد يلتقي نقيبي المعلمين والزراعيين (صور)
محافظ الوادي الجديد يلتقي نقيبي المعلمين والزراعيين (صور)
محافظ الوادي الجديد يلتقي نقيبي المعلمين والزراعيين (صور)
محافظ الوادي الجديد يلتقي نقيبي المعلمين والزراعيين (صور)
محافظ الوادي الجديد يلتقي نقيبي المعلمين والزراعيين (صور)
محافظ الوادي الجديد يلتقي نقيبي المعلمين والزراعيين (صور)

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