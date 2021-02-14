عامل يقتل آخر بسبب خلافات بينهم بالمعصرة

أقدم عامل على قتل آخر بسبب خلافات بينهم بمنطقة المعصرة.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بأحد الشوارع بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مصاب بطعنة فى الصدر، وتبين أن أحد أقرباءه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.