عامل يقتل آخر بسبب خلافات بينهم بالمعصرة

عامل يقتل آخر بسبب خلافات بينهم بالمعصرة
الأحد 14/فبراير/2021 - 07:46 م
هدير مصطفيطباعة
أقدم عامل على قتل آخر بسبب خلافات بينهم بمنطقة المعصرة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بأحد الشوارع بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مصاب بطعنة فى الصدر، وتبين أن أحد أقرباءه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بأحد الشوارع بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مصاب بطعنة فى الصدر، وتبين أن أحد أقرباءه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.