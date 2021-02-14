يارا تروج لأغنيتها الخليجية الجديدة «غير الناس»

روجت الفنانة يارا لأغنيتها الجديدة التي قدمتها باللهجة العراقية وتحمل اسم "غير الناس"، عبر حسابها بموقع تويتر للتغريدات.ونشرت يارا مقطع من الأغنية وعلقت قائله: "‏صار فيكم تشوفوا كليب أغنية ‎غير الناس باللهجة العراقية اللي بتحمل عنوان ألبومي الخليجي الجديد حصريًّا على قناتي اليوتوب الرّسمية".أغنية "غير الناس" من كلمات آدم، ألحان شميم، توزيع نور هاشم، والفيديو كليب الخاص بالأغنية من إخراج نويل باسيل وتم تصويره في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.ألبوما يارا الجديد يتضمن 8 أغنيات اسم "غير الناس"، وتعاونت خلاله مع مجموعة أبرز الشعراء والملحنين في الوطن العربي، وهو من إشراف الملحن والمنتج طارق أبو جودة.