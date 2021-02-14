سقوط مسجل خطر هارب من «أشغال شاقة مؤبدة» بحلوان

ألقت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي القبض على مسجل خطر، اليوم الأحد، هارب من جناية اتجار في المخدرات، وصدر ضده حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وعثر بحوزته على بندقية خرطوش عيار 12 ملي تركي الصنع كاملة الأجزاء و40 جرام هيروين.كانت وردت معلومات للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها هروب المدعو "سيد عبد الرحيم كامل"، وشهرته عطيتو التونسي، 24 سنة، سائق، ومقيم بعرب راشد، مسجل خطر تحت رقم 18986 فئة ج حلوان سرقات عامة، والسابق ضبطه واتهامه في 6 قضايا آخرهم رقم 6119 لسنة 2020 سرقة، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 15674 لسنة 2020، جنايات حلوان مخدرات، والمحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم سالف الذكر، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ تمهيدًا لترحيله لقضاء العقوبة الصادرة ضده.