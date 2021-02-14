تكريم أبطال الملاكمة بالمشروع القومي للموهبة بالدقهلية (صور)

كرّم علاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الأحد، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي مركز الملاكمة والبطل الأولمبي (مركز الملاكمة)؛ لحصولهم على المراكز الأولى في بطولة الجمهورية للملاكمة مواليد 2006 التي أقيمت بشرم الشيخ في الفترة من 6 - 12 فبراير 2021.جاء ذلك بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بحضور الدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، والمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالدقهلية محمد قناوي، مدير إدارة تنفيذ المشروعات الرياضية والكابتن على سعفان إداري بالمشروع.فيما حصل اللاعب أحمد نبيل فوده على المركز الأول والميدالية الذهبية وحصل اللاعب أدهم محمد يوسف على المركز الثاني بالبطولة والميدالية الفضية.وقدم وكيل الوزارة لهم شهادات التقدير لتفوقهم في رياضة الملاكمة متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق.