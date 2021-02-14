إجمالى إصابات كورونا في أذربيجان 232 ألفا و123 حالة

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الأحد، تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 232 ألفا و123 حالة إصابة.وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية اليوم نقلا عن رئاسة مجلس الوزراء بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و180 شخصًا عقب تسجيل حالتي وفاة جديدتين.. مُضيفة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 226 ألفًا و654 شخصًا فور تسجيل 140 حالة تعافي جديدة على مدار أمس السبت.كما أشارت إلى أن أذربيجان أجرت مليونين و501 ألف و845 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" منذ بدء تفشي الوباء مارس الماضي إلى الآن.