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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رسائل حب للأطقم الطبية بمناسبة «الفلانتين» في بورسعيد (صور)

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:39 م
الفلانتين
الفلانتين
بورسعيد:شيماء رشاد
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وضع أعضاء مجلس الشباب المصري ببورسعيد، برئاسة محمد سيف، مسؤول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري بالونات شو، الأحد، أمام عدد من المستشفيات وذلك لتوجيه رسائل شكر وتقدير للأطقم الطبية بالمستشفى على جهودهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة كورونا بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

جاءت أبرز الرسائل التي جرى وضعها على البالونات: "عيد حب سعيد على كل الأطقم الطبية، في عيد الحب لم نجد أفضل من جيش مصر الأبيض لنقول له بنحبكم، فخورون بالدور العظيم والمجهود الراقي والتضحيات الغالية من أجلنا، أبطالنا من الجيش الأبيض أنتم في قلوبنا، شكرًا لوجودكم دائمًا في الصفوف الأولى".

من جانبه، أكد كريم أحمد، عضو المكتب التنفيذي بالمجلس، أن تلك اللفتة جاءت تعبيرًا منهم عن حبهم وتقديرهم وشكرهم لأعضاء الفرق الطبية من جيش مصر الأبيض بجميع المستشفيات، نظرًا للتضحيات والجهود الكبيرة التي يقومون بها في ظل جائحة كورونا.

وشددت سالي علي، عضو المكتب التنفيذي، على أن جيش مصر الأبيض يستحقون أن يكونوا أيقونة للحب والتضحية لجهودهم في علاج المصابين بهذا الفيروس اللعين، وأن تلك اللفتة تأتي تأكيدًا على تقديرهم لدورهم، وأن تضحياتهم ستظل في ذاكرة التاريخ المشرف بحروف من نور.
رسائل حب للأطقم الطبية بمناسبة «الفلانتين» في بورسعيد (صور)
رسائل حب للأطقم الطبية بمناسبة «الفلانتين» في بورسعيد (صور)
رسائل حب للأطقم الطبية بمناسبة «الفلانتين» في بورسعيد (صور)
رسائل حب للأطقم الطبية بمناسبة «الفلانتين» في بورسعيد (صور)
رسائل حب للأطقم الطبية بمناسبة «الفلانتين» في بورسعيد (صور)
رسائل حب للأطقم الطبية بمناسبة «الفلانتين» في بورسعيد (صور)
رسائل حب للأطقم الطبية بمناسبة «الفلانتين» في بورسعيد (صور)
رسائل حب للأطقم الطبية بمناسبة «الفلانتين» في بورسعيد (صور)
رسائل حب للأطقم الطبية بمناسبة «الفلانتين» في بورسعيد (صور)
رسائل حب للأطقم الطبية بمناسبة «الفلانتين» في بورسعيد (صور)

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