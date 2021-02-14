حريق يلتهم دراجة بخارية في دمياط (صور)

شبّ حريق في دراجة بخارية بشارع الصعيدي بمدينة دمياط الجديدة، الأحد، حيث فوجئ الأهالي بخيوط الدخان في الحجرة.تجمهر الأهالي في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماد النيران وتم إخطار قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، كما تم إخطار الشرطة لمعاينة موقع الحريق وتحرير محضر بالواقعة وتسيير حركة المرور بالطريق.