سفارات غربية تحض الجيش في بورما على "عدم استخدام العنف"

دعت سفارات غربية الأحد الجيش الذي ينشر قوات في بورما لـ"عدم استخدام العنف" ضد المتظاهرين الذين يحتجون على الانقلاب.وكتبت سفارات الولايات المتحدة وكندا وعدة دول في الاتحاد الاوروبي على تويتر "نطلب من قوات الأمن عدم اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين والمدنيين الذين يحتجون على الانقلاب على حكومتهم الشرعية".كما تم توقيف خمسة صحفيين الأحد في بورما وفقا لصحيفة محلية خلال تجمع في شمال البلاد حيث فتحت قوات الأمن النار على المحتجين.