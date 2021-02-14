محافظ بورسعيد يجتمع باللجنة المنظمة لمسابقة القرآن الكريم

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا مع اللجنة المنظمة لمسابقة القرآن الكريم بحضور الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر والشيخ عبد الفتاح الطاروطي وأعضاء اللجنة، حيث تنطلق غدا في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا فعاليات الدورة الرابعة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني وتحمل اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصري بالمركز الثقافي.ويشارك في منافسات هذه الدورة ٥٢ من الشباب ممن يمثلون أكثر من ٢٢ دولة ويتنافسون في ٣ أفرع حفظ القرآن الكريم بأحكامه والأصوات الحسنة والإنشاد والابتهال.وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبدعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وأكد على الدعم الكامل للمسابقة بعد نجاحها في الأعوام السابقة التي أصبحت اسما متداولا في العالم.