«خطة البرلمان» تطالب المالية بـ500 مليون جنيه لتطوير التعليم ما قبل الجامعي

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مساء اليوم، اجتماعا لها في اطار آلية المراجعة الدورية التي تنتهجها اللجنة لتطبيق وتنفيذ توصياتها، وطالبت اللجنة وزارة المالية بسرعة استكمال صرف حافز تطوير التعليم ما قبل الجامعي والذي يبلغ حوال ٥٠٠ مليون جنيه.وخلال الاجتماع تبين أن حجم المنصرف الفعلي بلغ حوالي ٩٥.٣ مليون جنيه ليصبح المتبقي والمتاح للصرف بموازنات مديريات التربية والتعليم هو مبلغ ٩٠٤.٧ مليون جنيهوقالت اللجنة أنه بدراسة الكتاب الوارد من وزارة التربية والتعليم حول المستحقين للحافز تبين أن هناك اختلافا بين إجمالي الأعداد الواردة بتاريخ فبراير ٢٠٢٠ والأعداد الواردة بالكتاب المؤرخ في يناير ٢٠٢١، لذلك طالبت اللجنة من وزارة التربية والتعليم بضرورة موافاة وزارة المالية بالأعداد المطلوبة لسرعة صرف الحافز المخصص، مع موافاة المبالغ التي تم صرفها، وأسباب اختلاف الأعداد الواردة.