بائع ورد بمطروح: إقبال كبير من «الحبّيبة» في الفلانتين (فيديو)

قال إسلام علام، بائع ورد بمنطقة علم الروم بمرسى مطروح إن هناك إقبال ملحوظ من الحبّيبة على شراء الورود احتفالًا بعيد الحب الذي يوافق 14 فبراير من كل عام.أضاف إسلام، لـ«الدستور»، أن أنواع الورود التي أقبل عليها عشاق الفلانتين اليوم هى:"الكرزنتيم، الجلاديولس، عصفور الجنة، والجوري" إضافة إلى بوكسات الورود.وأشار بائع الورود إلى أن أسعاره تبدأ من 20 - 35 جنيهًا، إضافة إلى أن سعر بوكيه الورد والبوكس يبدأ من 150 وحتى 500، لافتًا إلى أن الأسعار ترتفع كل عام خلال الفلانتين: "كل سنة وانتو طيبين، ويكون عيد حب سعيد ولطيف على الجميع".