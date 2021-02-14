توصية برلمانية للحكومة بإصدار قانون تراخيص موحد للفنادق والمنشآت

أوصت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب خلال اجتماعًا لها مساء اليوم، برئاسة النائبة نورا على رئيس اللجنة، على ضرورة سرعة العمل على إصدار قانون للتراخيص الموحد على الفنادق والمنشآت السياحية لتشجيع الاستثمار السياحي والفندقي على النهوض بهذا القطاع.واستمعت اللجنة خلال الاجتماع، للمشاكل التي تعوق قطاع السياحة، ومناقشة تداخلات جهات الولاية على الاستثمار الفندقي حيث يخضع الفندق الواحد لـ26 جهة حكومية تحتاج فيها 70 تصريح ورسم إداري وحكومي.