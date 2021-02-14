وفد نقابة الأطباء يحضر جلسة التصالح على العيادات فى بورسعيد غدًا

يتوجه كلًا من الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتورة نجوى الشافعي وكيل النقابة، والدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام، غدًا الاثنين، إلى محكمة مجلس الدولة ببورسعيد لحضور الجلسة الخاصة بالتصالح على العيادات، وهى الدعوة القضائية التى أقامتها نقابة بورسعيد بتضامن النقابة العامة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الطارئة لأطباء بورسعيد والتى عقدت يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020.الجدير بالذكر أن أزمة التصالح على العيادات نشأت عقب صدور قرار محافظ بورسعيد بدعوة أطباء بورسعيد للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري، رغم أن العيادات مرخصة بحكم قانون المنشآت رقم 151 لسنة 1981 والمعدل بقانون رقم 153 لسنة 2004. وبالتالى الأطباء لم يرتكبوا مخالفة تستوجب التصالح أو دفع غرامات مالية طائلة.