نائبة تتقدم ببيان عاجل بشأن حوادث الطريق الدائري

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن حوادث الطريق الدائري وانفلات سير المقطورات دون رقابة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، مُشيرة إلى أن هذه الحوادث لن تنتهي دون رقابة من جانب الحكومة، التي هي في غفلة من أمرها، رغم أن مخصصات الموازنة العامة للطرق والكباري من أعلى المخصصات التي تم إقرارها.وأوضحت عبد الحليم، خلال البيان العاجل، أن مشكلة المرور لا تحظى باهتمام من قبل الدولة، حيث إنه لا توجد أي دوريات أمنية أو متابعة على الطريق الدائري، مُشيرًة إلى أن سائقي المقطورة من أخطر العناصر البشرية على الطرق، وخطورة سير المقطورات دون رقابة هي التي أودت بحياة آلاف المصريين.وأشارت البرلمانية إلى أن الطريق الدائري ناحية القوس الغربي هو وكر للحوادث ووكر للبلطجية من جانب سائقي السيرفيس والميكروباصات، ولا يوجد أي دوريات أمنية أو متابعة من جانب رجال المرور.وطالبت النائبة، الحكومة بضرورة إحكام الرقابة على العنصر البشرى بصفته المسئول عن جزء كبير من تدهور حالة الطرق من خلال عمل مطبات في بعض المناطق دون الحاجة إليها، والحملات الزائدة، بجانب افتقاد خطة لتركيب المرافق مرة واحدة، حيث يتم عمل الأسفلت ثم تكسيره مجددا لتوصيل المياه، وضرورة إطلاق مجموعة من البرامج والإعلانات التوعوية، يتم تكرارها لرفع الوعى لدى المواطنين والتحذير من حوادث المرور، وعمل حصر وتحليل لحوادث المرور وخريطة للأماكن التي يكثر بها حوادث طرق، والاستعانة بأساتذة الجامعات في تصميم الطرق والنقل والمرور والاستعانة بالخبرات الدولية في أنظمة النقل الذكية.وشددت على ضرورة وجود وحدات متنقلة علي طول الطريق الدائري وهو أمر لا غني عنه وتمثل استجابة سريعة في حالة وقوع حوادث سير خاصة من النقل الثقيل، فضلا عن إجراء تحليل المخدرات بشكل دوري وعشوائي على السائقين، وليس عند استخراج الرخصة أو تجديدها فقط.