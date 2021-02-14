مدافع المريخ: سنهاجم الأهلي في القاهرة.. ونفضل مواجهته عن الزمالك (حوار)

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لبدء رحلة البحث عن لقبه العاشر في دوري أبطال إفريقيا، بمواجهة المريخ السوداني في افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









وكانت القرعة قد أوقعت النادي الأهلي رفقة الثلاثي (المريخ السوداني- سيمبا التنزاني- فيتا كلوب الكونغولي).









ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره المريخ السوداني على استاد القاهرة الدولي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



