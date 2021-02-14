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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«قسد»: تركيا وراء قتل جنودها في العراق

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:17 م
قسد
قسد
آية حسني
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كشفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الأحد، عن تورط وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في حادث مقتل الضباط الأتراك، وليس حزب العمال الكردستاني، في الهجوم الذي وقع بمنطقة غارة شمال العراق.

وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان لها، أن الجيش التركي ضرب جنوده الأسرى جوًا وبرًا، في عملية بدأها بتاريخ 10 فبراير الجاري، واستمرت حتى اليوم الأحد، إذ تعرضوا لأول ضربة جوية فجر 10 فبراير، رغم علم القيادة العسكرية التركية بوجود ضباط أتراك أسرى في تلك المنطقة.

وأضافت أن الجيش التركي استمر في قصف المعسكر لمدة 3 أيام متتالية، واتهم حزب العمال الكردستاني بمقتل الأسرى من الضباط الأتراك، رغم علمه بوجودهم في هذا المعسكر تحديدًا، ما تسبب في مقتل العديد من الجنود والضباط وبعض عناصر المخابرات التركية.

وكشفت قوات سوريا الديمقراطية، في بيان لها، أن الهدف من ضرب المعسكر هو ضرب أولئك الجنود وأعضاء المخابرات عمدًا، مؤكدة أن وزير الدفاع التركي هو الوحيد المسؤول عن تلك الغارة.

وقالت إن «تركيا أصبحت تلجأ إلى الأكاذيب لتشويه صورة حزب العمال، بهذا الحادث المأساوي اللا إنساني»، مؤكدين أنهم لم يؤذوا أيًا من الأسرى.

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