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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

المعاهد الأزهرية تعلن آليات تطبيق امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:29 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
أميرة العناني
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كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، عن المواعيد النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل الدراسية، ليسدل الستار عن حالة التكهنات والقلق التى سادت بين أولياء الأمور خلال الفترة الماضية.

من جانبه، أكد الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر ملتزم بنفس القرارات التى أعلن وزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا بين الجانب لتوحيد الرؤية حول السيناريو النهائي لإجراء الامتحانات.

وأشار إلي أن الأزهر الشريف وقياداته لديهم الحرص الشديد على توفير مبدأ تكافؤ الفرص لطلابه مقارنة بنظارهم في التربية والتعليم.

وأضاف "عباس" في تصريحات له أن القطاع سيعلن غدًا الإثنين عن المواعيد النهائية الخاصة بإجراء الامتحانات والمواعيد المقرر تطبيقها لكافة السنوات التعليمية، وذلك بعد عرضها على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن القطاع كان يعد نفسه لتطبيق كافة السيناريوهات والتصورات لإجراء الاختبارات للطلاب، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

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