السعودية تطيح بتشكيل عصابى هرَّب ذهبًا وأموالاً غير مشروعة للخارج

أطاحت السلطات الأمنية بالسعودية، بتشكيل عصابي منظم امتهن جمع الأموال والذهب بطرق غير مشروعة وتهريبها للخارج.وقالت النيابة العامة السعودية إن مجموع ما تم تهريبه من أموال من قبل التشكيل العصابي بلغ حوالي 65 مليون ريال، و19 كيلو من الذهب، وإن التحقيقات انتهت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة، وصدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عامًا، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وأشارت النيابة الى أنه تمت مصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة، مؤكدة الحكم على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، بينما العمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج.وشددت النيابة العامة أنها ستطبق الأنظمة بكل حزم وصرامة بحق كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، بهدف الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن الغالي والقضاء على الجريمة ومحاربتها.