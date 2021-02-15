خطوة بخطوة.. حجم إنجازات الحكومة في مشروع «تطوير ماسبيرو»

- مواطنو ماسبيرو



- بداية التطوير



- إنجازات التطوير



ثلاث سنوات فقط كانت كافية لتحويل عشش ونفايات مثلث ماسبيرو الواقعة خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل، إلى أبراج سكنية ومنطقة حضارية من الطراز الأول.جاء تطوير مثلث ماسبيرو كجزء من خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمصريين، وتنفذ 3 شركات مقاولات كبرى المشروع تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع محافظة القاهرة."الدستور" مع زيارة رئيس مجلس الوزراء للمشروع عرضت الخطوات التي تم تنفيذها فيه خلال الثلاث سنوات الماضية.4500 أسرة عاشو لسنوات طويلة وسط النفايات وداخل العشش التي اعتبروها منازلهم حتى عام 2019 عندما قررت الحكومة تطوير المنطقة وتوفير مساكن بديلة لهم.كان أمام سكان منطقة مثلث ماسبيرو عدة اختيارات وضعتها الحكومة لاختيار المناسب لهم، بين صرف تعويض مناسبة أو النقل للأسمرات أو الحصول على شقق بأبراج الإسكان البديل بنظام التقسيط على سنوات طويلة، أو الرجوع إلى المنطقة والحصول على شقة تمليك وتقسيطها على سنوات قليلة للتصرف فيها، واختارت 900 أسرة البقاء في المنطقة فوفرت لهم الحكومة سكن بالخارج وتم دفع قيمة إيجارية لهم لحين الانتهاء من المشروع، وفضل 70% من سكان منطقة ماسبيرو، الحصول على مقابل مادي، كونه مناسبا ومرضيا بالنسبة لهم، إذ حدد الصندوق 60 ألف جنيه للغرفة، إضافة إلى 40 ألف جنيه دعما اجتماعيا، واختار بعضهم الحصول على وحدة سكنية في حي الأسمرات ونسبتهم نحو 9%، وجرى تسكينهم بالفعل، ووصلت تكلفة تعويضات السكان أكثر من نصف مليار جنيه.وخلال هذه السنوات الثلاث انتهت الشركات المنفذة حتى الآن من 70% من المشروع فيما يخص المبانى والهيكل، ليكون التسليم في ديسمبر 2021 كموعد أقصى.لم تقم الشركات المسئولة بهدم المنطقة كاملة، بل تم الإبقاء على 6 بنايات بالمثلث هي مبنى ماسبيرو، فندق رمسيس هيلتون، مبنى الخارجية، مسجد أبوالعلا، متحف المركبات، ومبنى القنصلية الإيطالية، بالإضافة إلى 4 عمارات مسجلة كطراز معماري لم يتم البت فيهم ومازالت ساكنة.بدأت قصة تحويل مثلث ماسبيرو في عام 2019، لتطوير المنطقة والارتقاء بقلب العاصمة، تحسين الوجهة الجمالية، وتوفير السكن الآمن والحياة الكريمة للمواطن المصري.ويقع مثلث ماسبيرو على امتداد الشريط الطولي الموازِي لكورنيش النيل بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون، وتصل مساحته إلى 74 فدانا ويتضمن مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية والقنصلية الإيطالية وتصل االمساحة المستهدف تطويرها 40 فدان، وتمتلك الدولة نحو 10% فقط من مساحة المشروع و25% من الأرض قطع صغيرة مملوكة للأفراد والمساحة المتبقية مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو المصرية.وتبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة.وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقًا من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.​قضت الشركات المنفذة على المباني غيرالآمنة في المنطقة، وسيتم الانتهاء من تطويرها وإنشاء أبراج عالية بالمنطقة سيتم الانتهاء منها في 2021.وانتهت الشركات المنفذة من هدم المنازل وإخلاء المنطقة بالكامل فيما عدا 5 عقارات بـ26 يوليو، ورفع 80 % من مخلفات هدم 1160 عقارا، ومن المقرر إنشاء ناطحات سحاب ضمن مشروع التطوير الذي ستصل تكلفته لأكثر من 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "المثلث" على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم، جراج سفلى+ دور أرضى تجاري+ دور أول (جراج علوى)+ 16 دورًا سكنيًا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى تجارى+ 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).