بعد تصدره التريند.. جابر القرموطى مواهب مدفونة داخل الإعلامي

«رابر موهوب»

«أستاذ فى التنكر»

«صاحب صوت مميز»

استطاع الإعلامى جابر القرموطى أن يخطف الأنظار منذ أمس، بعدما تصدر التريند بأغنيتة الجديدة "ست أربعينية".«ست أربعينية» أغنية راب جديدة طرحها "القرموطى" بالمشاركة مع بطلة الأغنية، ميادة نصري، تلك الأغنية التي تدور حول المشاعر التي تعيشها المرأة فوق الأربعين.ودائما ما يثير "القرموطى" الجدل، فهو إعلامى متعدد المواهب، نرصدها لكم فى التقرير القادم.شارك الإعلامى فى أغنية "ست اربعينة" ببعض المقاطع التى غناها بطريقة "الراب" الامر الذى يعتبر مفاجأة كبيرة لمتابعى الإعلامى جابر القرموطى.دائمًا ما كان يطل علينا الإعلامى جابر القرموطى، خلال برنامجه "مانشيت" بشخصيات تناسب موضوع الحلقة، فقد تقمص دور جزار، وأخر خليجى، وفى أحد الحلقات ارتدى النقاب.«بيفكر خارج الصندوق»استطاع الإعلامى جابر القرموطى أن يخلق له شكلًا وكاريزما، وذلك من خلال عرضه للمشاكل في برنامجه، فهو أول إعلامى يحاور فيروس "كورونا" كنوع من عرض المشكلة بشكل مبسط للمتابعين.يعتبر صوت الإعلامى جابر القرموطى من الأصوات المميزة، والتى يمكنك التعرف عليها بمجرد سماعها، الأمر الذى جعله ضيفًا فى الكثير من حلقات التوك شو الترفيهى مع أبلة فاهيتا وغيرها.