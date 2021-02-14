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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تصدره التريند.. جابر القرموطى مواهب مدفونة داخل الإعلامي

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:31 م
جابر القرموطى
جابر القرموطى
إسلام جمال
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استطاع الإعلامى جابر القرموطى أن يخطف الأنظار منذ أمس، بعدما تصدر التريند بأغنيتة الجديدة "ست أربعينية".

«ست أربعينية» أغنية راب جديدة طرحها "القرموطى" بالمشاركة مع بطلة الأغنية، ميادة نصري، تلك الأغنية التي تدور حول المشاعر التي تعيشها المرأة فوق الأربعين.

ودائما ما يثير "القرموطى" الجدل، فهو إعلامى متعدد المواهب، نرصدها لكم فى التقرير القادم.

«رابر موهوب»
شارك الإعلامى فى أغنية "ست اربعينة" ببعض المقاطع التى غناها بطريقة "الراب" الامر الذى يعتبر مفاجأة كبيرة لمتابعى الإعلامى جابر القرموطى.

«أستاذ فى التنكر»
دائمًا ما كان يطل علينا الإعلامى جابر القرموطى، خلال برنامجه "مانشيت" بشخصيات تناسب موضوع الحلقة، فقد تقمص دور جزار، وأخر خليجى، وفى أحد الحلقات ارتدى النقاب.

«بيفكر خارج الصندوق»
استطاع الإعلامى جابر القرموطى أن يخلق له شكلًا وكاريزما، وذلك من خلال عرضه للمشاكل في برنامجه، فهو أول إعلامى يحاور فيروس "كورونا" كنوع من عرض المشكلة بشكل مبسط للمتابعين.

«صاحب صوت مميز»
يعتبر صوت الإعلامى جابر القرموطى من الأصوات المميزة، والتى يمكنك التعرف عليها بمجرد سماعها، الأمر الذى جعله ضيفًا فى الكثير من حلقات التوك شو الترفيهى مع أبلة فاهيتا وغيرها.
بعد تصدره التريند.. جابر القرموطى مواهب مدفونة داخل الإعلامي
بعد تصدره التريند.. جابر القرموطى مواهب مدفونة داخل الإعلامي
بعد تصدره التريند.. جابر القرموطى مواهب مدفونة داخل الإعلامي
بعد تصدره التريند.. جابر القرموطى مواهب مدفونة داخل الإعلامي
بعد تصدره التريند.. جابر القرموطى مواهب مدفونة داخل الإعلامي
بعد تصدره التريند.. جابر القرموطى مواهب مدفونة داخل الإعلامي
بعد تصدره التريند.. جابر القرموطى مواهب مدفونة داخل الإعلامي
بعد تصدره التريند.. جابر القرموطى مواهب مدفونة داخل الإعلامي
بعد تصدره التريند.. جابر القرموطى مواهب مدفونة داخل الإعلامي
بعد تصدره التريند.. جابر القرموطى مواهب مدفونة داخل الإعلامي

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