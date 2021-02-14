«زراعة الفيوم» تشدد على تحويل الأراضي الزراعية إلى الري الحديث

تفقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، الأحد، تحويل الري بالغمر إلى الري الحديث بالتنقيط.يأتي ذلك فى إطار تنفيذ تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول من الري بالغمر إلى الحديث، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزاراتي الزراعة والرى والبنك الزراعي المصري لتطوير وتحديث نظم الرى بالمحافظة من الري بالغمر إلى الرى الحديث.وأكد وكيل الوزارة أن أجهزة الزراعة تعمل بكامل طاقتها على هذا الملف، كما أوصى بأهمية التواصل مع المزارعين وتوعيتهم بأهمية التحول إلى أساليب الري الحديثة وأهم المكتسبات التي تحققها لصالح المزارعين ورفع الكفاءة الإنتاجية وتوفير مياه الري.ووجّه بسرعة العمل للإنتهاء من تحويل جميع الأراضى الزراعية إلى الري الحديث، ترشيدًا لاستهلاك المياه للحفاظ على مخزون المياه الجوفي بالمحافظة.