أمهات مصر: منح الرئيس حرية اختيار طريقة استكمال الدراسة قرار حكيم

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح أولياء الأمور حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي سواء بالحضور أو التعلم عن بعد، قرار حكيم ويصب في مصلحة الجميع.وأضافت "عبير"، في تصريحات صحفية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يحرص على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور في ظل هذا العام الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن أولياء الأمور الآن هم أصحاب القرار ولهم حرية الاختيار سواء بحضور أبنائهم أو متابعة الدراسة من خلال نظام التعليم عن بعد بواسطة المنصات التعليمية والإنترنت.وأشادت عبير باهتمام الرئيس السيسي بملف التغذية المدرسية والتشديد على مراعاة مواصفات ومعايير سلامة الغذاء، مؤكدة أن منظومة التغذية المدرسية أمر مهم في ظل جائحة كورونا والتركيز على الوجبات التي تقوي مناعة الطلاب.ووجهت "عبير" حديثها لأولياء الأمور، قائلة: "اختاروا الطريقة الأنسب ليكم وظروفكم، والأهم عايزين نشجع ولادنا على استكمال دراستهم بأي طريقة حتى يمر العام الدراسي بسلام".