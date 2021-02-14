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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وموقف حجز الوحدات

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:46 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
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يبحث المصريون وأصحاب الدخل المتوسط من الشباب وأرباب الأسر وكذلك الحاجزين في مشروع الإسكان الإجتماعي عن طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وموقف حجز وحدات الإسكان الاجتماعي.

خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

بعد أن حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طريقة معرفة موقف الحجز والتقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات بشكل فوري ضمن خدمات موقع وزارة صندوق الإسكان الاجتماعي للتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على شقق سكنية في تتبع ومعرفة موقف حجزهم.

ويرصد "الدستور" لقراءه طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وموقف حجز الوحدات، وذلك لتقديم خدمة مميزة لمتابعينا وقراء موقع الدستور والتيسير على المواطنين.

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 


- يتم تسجيل الدخول إلى رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من هنا.

- يقوم المواطن المصرى بالدخول على الرابط الإلكتروني لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من الرابط المتوفر أعلاه.

- يتم تسجيل الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية ثم كلمة السر.

- بعد ذلك الضغط على زر تسجيل الدخول.

- ويوجد لدى الصفحة أيقونة لإنشاء حساب جديد على الموقع.

أرقام الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 


ووفرت وزارة الإسكان الإجتماعى للمواطنين، امكانية إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بالرقم القومي للراغب في الحصول على شقة سكنية على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

كما يمكن معرفة موقف الطلب بشكل فوري من خلال إرسال الرقم القومي في رسالة نصية SMS إلى رقم 1124، وسيتم الرد برسالة بعدها بالموقف.

موقف حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

- الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من هنا.


- تسجيل مستخدم جديد وتسجيل الدخول

- قراءة كراسة الشروط وموقف الحجز

- الضغط على استخراج رقم استمارة وتحويل المبلغ المطلوب

- ثم الدخول مرة أخرى لاختيار الوحدة أو الأرض التي ترغب بها عند فتح باب الحجز.

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