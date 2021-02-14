طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي وموقف حجز الوحدات

موقف حجز وحدات الإسكان الاجتماعي

ووفرت وزارة الإسكان الإجتماعى للمواطنين، امكانية إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول بالرقم القومي للراغب في الحصول على شقة سكنية على الأرقام 5999 أو 5777 أو 1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 0900711117 وإدخال كافة البيانات المطلوبة.كما يمكن معرفة موقف الطلب بشكل فوري من خلال إرسال الرقم القومي في رسالة نصية SMS إلى رقم 1124، وسيتم الرد برسالة بعدها بالموقف.

- الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من هنا.

- تسجيل مستخدم جديد وتسجيل الدخول- قراءة كراسة الشروط وموقف الحجز- الضغط على استخراج رقم استمارة وتحويل المبلغ المطلوب- ثم الدخول مرة أخرى لاختيار الوحدة أو الأرض التي ترغب بها عند فتح باب الحجز.