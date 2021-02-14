محافظ مطروح: رفع الطوارئ واتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة الطقس السيئ

شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على استعداد واتخاذ كل الأجهزة المعنية إجراءاتها ورفع درجة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.وكلف محافظ مطروح رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء والحماية المدنية وكل الجهات المعنية بضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ كل التدابير الاحترازية والاستفادة بما تم من جاهزية المعدات والأفراد من حيث مراجعة تطهير مخرات السيول على أرض الواقع وشنايش صرف مياه الأمطار مع عدم وجود أى عوائق بها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عملها بكفاءة.ووجه محافظ مطروح بإعداد وتجهيز سيارات الكسح المخصصة لشفط تجمعات المياه وسيارات الحماية المدنية وتمهيد وصولها إلى الأماكن المتوقعة لتجمعات مياه الأمطار في حالة سقوط أمطار غزيرة ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية والطريق الدولى الساحلى للتأكد من تطهيرها لتصريف مياه الأمطار ومراجعة محولات الكهرباء وتغطية جميع الكابلات الكهربية وتأمين التيار الكهربائي حرصا على سلامة المواطنين.وأشار محافظ مطروح إلى أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار قد تنتج عن الأحوال الجوية المتوقعة، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مع المتابعة الدورية على مدار الساعة خلال فترة عدم الاستقرار واتخاذ كل التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع أى حادث طارئ.وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت، في بيان لها، من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار وسيول محتملة بعدد من المحافظات منتصف هذا الأسبوع.