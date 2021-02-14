تنسيقية الشباب تطلق برنامج «نواب بتفيد مكاتب نواب»

أطلقت لجنة التدريب والتطوير بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برنامجا جديدا تحت مسمى "نواب بتفيد مكاتب نواب"، انطلاقا من شعار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "سياسة بمفهوم جديد".يتضمن التدريب عدة أهداف يأتي من أهمها تدريب مساعدي أعضاء مجلس النواب والشيوخ على التعامل مع خدمات المواطنين وكيفية مخاطبة الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك نقل خبرات سياسية متنوعة.يذكر أن القائمين على العملية التدريبية كانوا كل من السيد النائب أحمد زيدان والسيد مؤمن سيد، كما أن ردود فعل المتدربين كانت إيجابية وناشدوا القائمين على عملية التدريب بضرورة استمرار مثل تلك الأنواع من التدريبات، والتي تمكنهم من التعامل مع الشارع المصري بشكل متميز يليق باسم التنسيقية وأعضائها.