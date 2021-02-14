«ومَن أَحْياها».. متطوعون لإنقاذ حياة مصابي كورونا بالأكسجين

واصل مجموعة من شباب حلوان بالقاهرة مساعيهم للعام الثاني على التوالي من أجل إنقاذ مرضى فيروس كورونا المستجد، وتوفير إسطوانات الأكسجين مجانًا للحالات التي تتلقى علاجًا منزليًا.جهود المتطوعين لحماية أبناء منطقتهم والمناطق المجاورة، جاءت ضمن سلسلة من الخدمات التي لمسها مواطني جنوب القاهرة كان من بينها بروتوكلات أدوية ورش وتعقيم المناطق، إضافة إلى مساعدات للمتضررين من كورونا ـ وفق ما قاله هاني نوح وأبو زيد عبد الله.◘ للمزيد في الفيديو التالي: