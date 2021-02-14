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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:12 م
سيشن تصوير للبط
سيشن تصوير للبط
حسام فهمي
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" صورًا لمجموعة من البط بشاطئ رأس البر في دمياط في شكل احتفالي بعيد الحب، حيث قام الأهالي بالتقاط عدة صور ونشرها على "FACEBOK" بعنوان "البط يحتفل بعيد الحب في دمياط".

وجاءت التعليقات في حسابات رواد "فيسبوك" على الصور بشكل ساخر ما بين "البط بيتحفل بعيد الحب بمفرده"، وأخرى بعنوان سيشن البط في عيد الحب برأس البر بدمياط، فيما علق آخرون بأنهم يريدون أن يتعاملوا معاملة البط، خاصة وأنه بط محظوظ كي يحتفل بعيد الحب على الشاطئ.
سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»
سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»
سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»
سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»
سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»
سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»
سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»
سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»
سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»
سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

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