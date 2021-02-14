سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على "فيسبوك" صورًا لمجموعة من البط بشاطئ رأس البر في دمياط في شكل احتفالي بعيد الحب، حيث قام الأهالي بالتقاط عدة صور ونشرها على "FACEBOK" بعنوان "البط يحتفل بعيد الحب في دمياط".وجاءت التعليقات في حسابات رواد "فيسبوك" على الصور بشكل ساخر ما بين "البط بيتحفل بعيد الحب بمفرده"، وأخرى بعنوان سيشن البط في عيد الحب برأس البر بدمياط، فيما علق آخرون بأنهم يريدون أن يتعاملوا معاملة البط، خاصة وأنه بط محظوظ كي يحتفل بعيد الحب على الشاطئ.