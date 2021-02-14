مفتي العراق ومحدث الإسكندرية وأساتذة الأزهر والجامعة الأمريكية يشاركون بمنتدى التصوف

ينظم مركز الإمام الغزالي للفكر والثقافة بأكاديمية أهل الصفة لدراسات التصوف وعلوم التراث مساء اليوم المنتدى العلمي الحواري «التصوف بين فلسفة الأخلاق وعلوم التحقيق» على هامش المؤتمر السنوي الثالث والعشرون لذكرى الإمام الرائد الشيخ محمد زكي إبراهيم مؤسس العشيرة المحمدية ومجدد التصوف في العصر الحديث، وذلك بحضور المحدث الشيخ محمد عبدالباعث الكتاني محدث الإسكندرية ومسندها وفضيلة الدكتور طه رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية، وفضيلة الدكتور فتحي حجازي أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر وفضيلة الدكتور عبدالجليل ستلازر الأستاذ بالجامعة الأمريكية - القاهرة، وفضيلة الدكتور عبدالله شليفر الأستاذ بالجامعة الأمريكية- القاهرة.ويدير المنتدى فضيلة الدكتور محمد مهنا الأستاذ بجامعة الأزهر وخادم البيت المحمدي، ويقام عبر البث المباشر لصفحات مؤسسة البيت المحمدي على مواقع التواصل الاجتماعي في تمام الساعة التاسعة مساء.