وزير التعليم: امتحان التقييم الشهري سيكون على منهج الشهر

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسارات أولياء الأمور بشأن التقييم الشهري، هل سيكون تراكمي أم على الشهر فقط؟.وقال الوزير في تصريح خاص: التقييم الشهري سيكون على منهج الشهر.وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات صفوف النقل ستكون امتحان واحد مجمع، بالإضافة إلى أنها سوف تكون داخل المدارس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم عقدها في التيرم الثاني.