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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربى يرحب بدعوة الرئيس الصومالى للحوار

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:49 م
العسومي
العسومي
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رحب السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالدعوة التي أطلقها الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، لعقد حوار تشاوري يوم 15 فبراير الجاري للتوصل إلى حل وطني توافقي يعزز من الأمن والاستقرار في البلاد، ويساهم في التوصل إلى اتفاق للمشكلات التي تواجه التحضير للانتخابات العامة في البلاد، بما يحقق تطلعات الشعب الصومالي العزيز في العيش في أمن وأمان وتنمية.

ودعا رئيس البرلمان العربي كل الأطراف في جمهورية الصومال إلى الانخراط البنَّاء في هذا الحوار وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الصومالي، على نحو يفضي إلى التوصل إلى اتفاق وطني شامل يسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، لتعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال وتوحيد الجهود الوطنية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تهدد أمن واستقرار البلاد.

وأكد "العسومي" على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن دعم ومساند كل الجهود التي تهدف إلى تحقيق التوافق الوطني الشامل في جمهورية الصومال، واستكمال مسيرة التنمية، داعيًا الدول العربية إلى تعزيز انفتاحها وتطوير علاقاتها مع جمهورية الصومال على كل المستويات وفي جميع المجالات.

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