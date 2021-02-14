«اتحاد الصناعات»: مصر تطرق أبوابا جديدة للتصدير بعد كورونا

قال محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية، وعضو اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك تحسن في أداء الصادرات المصرية من الجلود خلال الشهر الأول من عام 2021 بقيمة 40٪ مقارنة بعام 2020.وأضاف مهران، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدول في حالة تأقلم أفضل من العام الماضي مع أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن حركة الصادرات ستشهد تحسن ملحوظ نهاية العام.ومن جهة أخرى، لفت إلى أن الغرف التجارية تعمل على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعات التحويلية، حيث إن الهدف الأساسي للدولة حاليا هو عمل قيمة مضافة لكل الصناعات ومن ضمنها صناعة الجلود حيث وجه بإنشاء 100 مصنع بمدينة الروبيكي لتصنيع أحذية تامة الصنع صالحة التصدير بمواصفات خاصة.وأوضح عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن جميع الصناعات تسير في نفس الاتجاه لرفع معدلات التصدير كما يستهدف الرئيس لمضاعفة التصدير 10 أضعاف.وأشار إلى المساعدات التي قدمتها مصر خلال أزمة كورونا للدول الأخرى غيرت في نظرة العالم لمصر ومكانتها لدل الدول، مؤكدا أن مردود الإصلاح الاقتصادي على العلاقات التجارية اصبح واضح للجميع.وأكد أن جميع المصدرين في الوقت الحالي يعملون علي طرق أبواب جديدة للتصدير، خاصة أن كثير من الدول غيرت وجهتها لمصر بعد كورونا مثل كازاخستان وغيرها من الدول.