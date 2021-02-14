وزير التعليم لـ«الدستور»: امتحانات الشهادة الإعدادية على المنهج كله

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رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم على استفسار بعض أولياء الأمور بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية، إذا ما ستكون على الفصل الدراسي الأول أو الثاني أو الفصلين.وقال الوزير في تصريح خاص لـ"الدستور": الامتحان سوف يكون على المنهج كله وسوف يتم إعلان التفاصيل بعد أسبوع.وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم،إن امتحانات صفوف النقل ستكون امتحانا واحدا مجمعا، بالإضافة إلى أنها ستكون داخل المدارس مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم عقدها في التيرم الثاني.