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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

16 تصريحًا لوزير التعليم في قرارات اليوم

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:58 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل إجراء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية، واستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وجاءت أهم هذه القرارات كالتالي:
1- لا يوجد امتحانات من كي جي إلى الصف الثالث ابتدائي.
2- توفير اللقاح لكل المعلمين والإداريين قبل نهاية مارس 2021.
3- المواد غير المضافة للمجموع يتم تأجيلها لنهاية العام بكل الصفوف.
4- ضم امتحان التيرمين للشهادة الإعدادية لنهاية العام في امتحان واحد.
5- امتحان واحد متعدد التخصصات لصفوف النقل من الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي يوم واحد فقط لكل سنة دراسية.
6- الأحد 28 فبراير 4 ابتدائي - الاتنين 1 مارس 5 ابتدائي - الثلاثاء 2 مارس 6 ابتدائي - الأربعاء 3 مارس أولى إعدادي - الخميس 4 مارس 2 اعدادي.. الامتحانات مجمعة سؤالين في كل مادة.
6- التيرم الثاني الطلبة هتنزل امتحان يوم واحد شهريا تمتحن فيه كل المواد.
7- أولى وثانية ثانوي سيمتحنون في المدرسة بأواخر فبراير بنفس الطريقة أولى 27 فبراير تانية 28 فبراير حتى 9 مارس.
8- من 10 مارس تبدأ الدراسة للترم التاني للحضور ومجموعات التقوية بدون غياب بإقرار من ولي الأمر في الإدارة التعليمية.
9- من لا يريد الامتحانات يقدم اعتذار عن السنة ويعيد السنة الجاية من غير ما تتحسب.
10- من رابعة لتانية اعدادي كل شهر امتحان في المدرسة نهاية كل شهر عما درسوه في الشهر.. ومفيش امتحان ترم تاني.. والامتحانات ورقي في المدرسة.
11- اولي وتانية ثانوي الامتحان الترم الأول في المدرسة وبعدها امتحانات في مارس وابريل ومايو الكتروني من البيت ومفيش امتحان ترم تاني.
12- تالتة ثانوي امتحان تجريبي في ابريل من البيت للتدريب.
13- المنازل والراسبين والمقسمين مواد هيمتحنوا الكتروني بالنظام الجديد.
14- ابناؤنا في الخارج والتعليم الفني الإعلان عنها نهاية الأسبوع.
15- امتحان الثانوية العامة إلكتروني لجميع الطلاب في لجان داخل المدارس وغالبا لن تبدأ قبل شهر يوليو مع عقد امتحانات تجريبي بدون حذف من المناهج او امتحانات من المنزل.
16- الدبلومة الأمريكية الامتحان المصري هو المؤهل الوحيد لها.

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