16 تصريحًا لوزير التعليم في قرارات اليوم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل إجراء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية، واستكمال الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.وجاءت أهم هذه القرارات كالتالي:1- لا يوجد امتحانات من كي جي إلى الصف الثالث ابتدائي.2- توفير اللقاح لكل المعلمين والإداريين قبل نهاية مارس 2021.3- المواد غير المضافة للمجموع يتم تأجيلها لنهاية العام بكل الصفوف.4- ضم امتحان التيرمين للشهادة الإعدادية لنهاية العام في امتحان واحد.5- امتحان واحد متعدد التخصصات لصفوف النقل من الرابع الابتدائي للثاني الإعدادي يوم واحد فقط لكل سنة دراسية.6- الأحد 28 فبراير 4 ابتدائي - الاتنين 1 مارس 5 ابتدائي - الثلاثاء 2 مارس 6 ابتدائي - الأربعاء 3 مارس أولى إعدادي - الخميس 4 مارس 2 اعدادي.. الامتحانات مجمعة سؤالين في كل مادة.6- التيرم الثاني الطلبة هتنزل امتحان يوم واحد شهريا تمتحن فيه كل المواد.7- أولى وثانية ثانوي سيمتحنون في المدرسة بأواخر فبراير بنفس الطريقة أولى 27 فبراير تانية 28 فبراير حتى 9 مارس.8- من 10 مارس تبدأ الدراسة للترم التاني للحضور ومجموعات التقوية بدون غياب بإقرار من ولي الأمر في الإدارة التعليمية.9- من لا يريد الامتحانات يقدم اعتذار عن السنة ويعيد السنة الجاية من غير ما تتحسب.10- من رابعة لتانية اعدادي كل شهر امتحان في المدرسة نهاية كل شهر عما درسوه في الشهر.. ومفيش امتحان ترم تاني.. والامتحانات ورقي في المدرسة.11- اولي وتانية ثانوي الامتحان الترم الأول في المدرسة وبعدها امتحانات في مارس وابريل ومايو الكتروني من البيت ومفيش امتحان ترم تاني.12- تالتة ثانوي امتحان تجريبي في ابريل من البيت للتدريب.13- المنازل والراسبين والمقسمين مواد هيمتحنوا الكتروني بالنظام الجديد.14- ابناؤنا في الخارج والتعليم الفني الإعلان عنها نهاية الأسبوع.15- امتحان الثانوية العامة إلكتروني لجميع الطلاب في لجان داخل المدارس وغالبا لن تبدأ قبل شهر يوليو مع عقد امتحانات تجريبي بدون حذف من المناهج او امتحانات من المنزل.16- الدبلومة الأمريكية الامتحان المصري هو المؤهل الوحيد لها.