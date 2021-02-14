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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: معرض عمان للكتاب فى موعده وفق الاشتراطات الصحية

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:45 م
وزير الثقافة الأردني
وزير الثقافة الأردني الدكتور باسم الطويسي
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قال وزير الثقافة الأردني الدكتور باسم الطويسي، إن معرض عمان الدولي للكتاب سيقام في الموعد المحدد له في 22 سبتمبر المقبل، وفق الاشتراطات الصحية المتبعة ما لم يتطور الوضع الوبائي.

وأضاف، خلال لقائه رئيس وأعضاء اتحاد الناشرين الأردنيين، اليوم الأحد، أن دورة المعرض المقبلة ستكون ضمن الإطار العام للاحتفاء بمئوية الدولة الأردنية، إذ سيتم بناء البرنامج الثقافي والنشاطات المرافقة للمعرض بما يتوافق والخطة الوطنية للاحتفاء بهذه المناسبة، وسيتم اعتماد شعار المئوية شعارا رسميا للمعرض، واختيار شخصيته الثقافية بحيث تكون من الشخصيات التي شكلت جذرا ثقافيا مهما في مسيرة الدولة الأردنية الحديثة، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وثمّن وزير الثقافة جهود اتحاد الناشرين في إقامة المعرض بالشراكة مع وزارة الثقافة، التي توفر البيئة الملائمة لإنجاز أي نشاط وضمن تقاليد ومعايير ومبادئ أساسية، للشراكة بين الوزارة وهيئات المجتمع المدني ومؤسساته المعنية بالنشاطات الثقافية.

وأشار إلى أن الاجتماع المقبل للجنة الاستشارية للمعرض، سيناقش الأطر الرئيسية المتعلقة بالبرنامج الثقافي وشخصية المعرض وضيف الشرف، والأمور اللوجستية التي تضمن إقامة المعرض بشكل لائق.

ومن جهته، أشاد رئيس اتحاد الناشرين جبر أبوفارس، بدور وزارة الثقافة في دعم معرض عمان الدولي للكتاب خلال دوراته السابقة، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة.

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