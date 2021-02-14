سيشن تصوير لأم وطفلها في الفلانتين على شواطئ مطروح (صور)

احتفلت أم بعيد الحب (الفلانتين) على طريقتها الخاصة باصطحاب صغيرها إلى كورنيش مرسى مطروح، وأخذت تلتقط مجموعة من اللقطات الحية في جلسة تصوير فوتغرافي.«الدستور» رصد بداية اليوم مع أميرة وابنها على كورنيش مطروح، قائلة إنها أصرت على الاحتفال بعيد الحب مع صغيرها بالتقاط عدة صور تذكارية لتوثيق هذه اللحظات السعيدة.وتوافد أهالي مطروح على كورنيش المدينة، حيث قام الأطفال بالاستحمام في مياه البحر بمنطقة باب البحر احتفالًا بالفلانتين.