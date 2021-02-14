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محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6 آلاف و765 إصابة جديدة بكورونا فى إندونيسيا

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:44 م
كورونا فى إندونيسيا
كورونا فى إندونيسيا
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أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الأحد، تسجيل 6 آلاف و765 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، و247 حالة وفاة ناجمة عنه.

وأفادت فرقة العمل المعنية بالاستجابة لأزمة "كوفيد-19" في البلاد بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى مليون و217 ألفا و468 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 33 ألفا و183 حالة وفاة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا".

يذكر أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

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