الجزائر والأمم المتحدة تبحثان دفع المسار السياسي لحل أزمة ليبيا

بحث صبري بوقدوم، وزير الخارجية الجزائري في اتصال هاتفي مع يان كوبيش، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الأحد، سبل الدفع بالمسار الأممي لحل الأزمة في ليبيا.وكشف بوقدوم، في تغريدة له في حسابه على تويتر: إنه ناقش أيضا مع كوبيش، "دور الجزائر ودول الجوار في دعم هذه الجهود بما يحفظ وحدة وسيادة هذا البلد الشقيق بعيدا عن التدخلات الأجنبية".كانت الجزائر رحبت بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، مجددة استعدادها الكامل للتعامل معها بما يحقق الأمن والاستقرار في هذا البلد، كما أكدت تضامنها الدائم مع الشعب الليبي، وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في شئونه الداخلية.