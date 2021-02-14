رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

معلمون يطالبون بتوضيح موقفهم الفترة المقبلة: «الوزير لم يتحدث عنا»

الأحد 14/فبراير/2021 - 07:00 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية
ريم محمود
طباعة
طالب عدد من المعلمون توضيح موقفهم في الفصل الدراسي الثاني، مؤكدين أن الوزير لم يقل أي شيء عن المعلمين خلال مؤتمر اليوم.

وقال أحمد التهامي أحد المعلمين: لابد أن الوزارة توضح موقفهم من الحضور في المدارس وأن يتم حمايتهم من فيروس كورونا المستجد مستنكرا موقف الوزارة في عدم ذكر أي شيء عن المعلمين رغم أنهم عصب العملية التعليمية والامتحانية.

بينما قالت سهير محمود إنه حتى الآن لم توضح وزارة التربية والتعليم موقف الإجازات الاستثنائية والغاؤها من عدمه، مطالبة وزارة التربية والتعليم بإصدار بيان صحفي يتحدث عن آلية عمل المعلمين خلال الفترة المقبلة.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن امتحانات صفوف النقل ستكون امتحان واحد مجمع، بالإضافة إلى أنها سوف تكون داخل المدارس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم عقدها في التيرم الثاني.

موضوعات متعلقة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

«التعليم» تطالب أولياء الأمور بالهدوء: قرارات اليوم ستكون مرضية للجميع

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

الصور

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل كلية الطب البشري

image description

إنشاء عقارات للأسر الأولى بالرعاية في دمياط

image description

مبادرة «بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا» تواصل تطوير شوارع أسيوط

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الأحد 14-2-2021

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الحُب!
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
المزيد

الثقافة

كاتبات صعيديات: «في الجنوب لا يمكننا أن نحب.. لكننا نتعامل به»

مناقشات متعددة للأطفال بثقافة المنوفية

هناء نور: الحب لا يقتصر على علاقة الرجل بالمرأة

منى العساسي: الحب في فترة المراهقة يتجلى في نظرة مسروقة (حوار)