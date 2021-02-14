معلمون يطالبون بتوضيح موقفهم الفترة المقبلة: «الوزير لم يتحدث عنا»

طالب عدد من المعلمون توضيح موقفهم في الفصل الدراسي الثاني، مؤكدين أن الوزير لم يقل أي شيء عن المعلمين خلال مؤتمر اليوم.وقال أحمد التهامي أحد المعلمين: لابد أن الوزارة توضح موقفهم من الحضور في المدارس وأن يتم حمايتهم من فيروس كورونا المستجد مستنكرا موقف الوزارة في عدم ذكر أي شيء عن المعلمين رغم أنهم عصب العملية التعليمية والامتحانية.بينما قالت سهير محمود إنه حتى الآن لم توضح وزارة التربية والتعليم موقف الإجازات الاستثنائية والغاؤها من عدمه، مطالبة وزارة التربية والتعليم بإصدار بيان صحفي يتحدث عن آلية عمل المعلمين خلال الفترة المقبلة.وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن امتحانات صفوف النقل ستكون امتحان واحد مجمع، بالإضافة إلى أنها سوف تكون داخل المدارس مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم عقدها في التيرم الثاني.