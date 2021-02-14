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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد باتشان يطرح كليب «يا روحي» احتفالًا بعيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:46 م
أحمد باتشان
أحمد باتشان
حسين الجندي
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طرح الفنان أحمد باتشان أغنيته الجديدة "يا روحي"، احتفالًا بعيد الحب، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، ومن إخراج شادي قاسم.

وكان آخر كليبات أحمد بتشان "فيك العبر"، للفنان أحمد بتشان، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع خالد عز.

وحقق أحمد بتشان نجاحًا بطرحه العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و"بيني وبينك" من كلمات أحمد المالكي، وألحان رامي جمال، وتوزيع إيهاب فاروق، "لازم أفهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع خالد عز.

وتعاون أحمد بتشان في الألبوم مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربي من الشعراء، ويتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولي، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو المصري، هشام صادق، وخالد فرناس.

أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلي، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبدالوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبدالفتاح، ومحمد شفيق.

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